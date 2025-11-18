Фетисов о Ротенберге в «Динамо»: «Он опытный тренер, несколько лет работал с элитной командой. Но самоназначение – вещь не очень хорошая»
Вячеслав Фетисов: Ротенберг – опытный тренер.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, возможно ли назначение члена совета директоров «Динамо» Романа Ротенберга на пост главного тренера клуба.
17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Ротенберг.
«Роман Борисович – опытный тренер. Он работал уже несколько лет с элитной командой. Вполне возможно, что ему могут доверить команду, но самоназначение – вещь не очень хорошая.
В «Динамо» есть, кому назначать и принимать решения. В ближайшее время увидим, кто будет следующим тренером», – сказал Фетисов.
