Робертсон с 6+3 – 1-я звезда недели в НХЛ, Дебринкет с 5+1 – 2-я, Куинн Хьюз с 7 передачами – 3-я
Джейсон Робертсон стал 1-й звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
НХЛ назвала трех звезд минувшей недели.
Третьей звездой назван защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз. Он сделал 7 передач в 2 матчах.
Второй звездой стал нападающий «Детройта» Алекс Дебринкет, отметившийся 6 (5+1) баллами в 3 играх.
Первой звездой признан форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 9 (6+3) очков в 3 матчах недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
