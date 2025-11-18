«Салават» подписал мировое соглашение с застройщиком, который хотел взыскать 109 млн рублей с клуба («Постньюс»)

«Салават» благодаря мировому соглашению решил вопрос с долгом в 109 млн рублей.

«Салават Юлаев» подписал мировое соглашение с застройщиком ООО «СЗ СК Уфа», который пытался взыскать 109 млн рублей с клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Постньюс», спор между командой и уфимским девелопером рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Суд откладывал заседания, возвращая сторонам проект соглашения для уточнений, после чего утвердил предложенный вариант. Компания выступала кредитором по договору займа и требовала вернуть 109 млн рублей.

Отмечается, что это не первый долг, который «Салават» решил подобным способом. Ранее клуб заключил мировое соглашение с Благотворительным фондом «Урал» по долгу в 100 млн рублей, но обязательства не были выполнены.

Фонд получил исполнительный лист, взыскание продолжается в принудительном порядке параллельно с новыми договоренностями команды с другими кредиторами.

На данный момент «Салават» идет 9-м на Востоке с 23 баллами после 26 матчей.

