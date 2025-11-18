Овечкин встретился с девочкой, которая борется с раком, в рамках акции Hockey Fights Cancer: «Это очень важный день для детей. Они улыбаются, радуются. Они бойцы, настоящие воины»

Александр Овечкин встретился с девочкой, которая борется с раком.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин высказался об участии в акции Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака»).

В воскресенье после завершения тренировки игроки «Кэпиталс» встретились с детьми, которые ведут борьбу с онкологией, и теми, кто уже победил рак, а также с их семьями.

Овечкин снова встретился с Санни, с которой познакомился на мероприятии Caps’ Rock the Red Carpet в прошлом месяце. На этот раз Санни приехала в блестящих ковбойских ботинках.

«Боже мой. Вау!» – сказал Овечкин о ботинках.

Как только все надели коньки, игроки, дети и члены семей вышли на лед. Некоторые из них впервые учились кататься на коньках, получив уроки баланса у игроков НХЛ.

«Это очень важный день для нас, для детей. Видите, как они улыбаются, радуются, и это весело… Они бойцы. Настоящие воины», – сказал Овечкин.

Фото: x.com/Capitals

Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ – суммы, равные общему числу заброшенных шайб