Алексей Дементьев: «Ротенберг обладает опытом, харизмой, умеет мотивировать, знает игру. Это самый заметный из доступных кандидатов. Его назначение придаст серьезный импульс»

Алексей Дементьев: назначение Ротенберга в любую команду придаст импульс.

Хоккейный агент, экс-скаут клубов НХЛ Алексей Дементьев считает, что Роман Ротенберг является самым заметным кандидатом на пост главного тренера в командах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Роман Ротенберг.

«Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%.

Из всех доступных кандидатов на рынке Роман Борисович является самым заметным. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть, что из всех потенциальных специалистов на рынке есть Светлов , Воробьев , Назаров , Леонтьев.

Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой. Он умеет мотивировать, знает игру, и хоккеисты готовы исполнять его требования», – сказал Дементьев.

