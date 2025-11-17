  • Спортс
Алексей Дементьев: «Ротенберг обладает опытом, харизмой, умеет мотивировать, знает игру. Это самый заметный из доступных кандидатов. Его назначение придаст серьезный импульс»

Алексей Дементьев: назначение Ротенберга в любую команду придаст импульс.

Хоккейный агент, экс-скаут клубов НХЛ Алексей Дементьев считает, что Роман Ротенберг является самым заметным кандидатом на пост главного тренера в командах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Роман Ротенберг.

«Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%.

Из всех доступных кандидатов на рынке Роман Борисович является самым заметным. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть, что из всех потенциальных специалистов на рынке есть Светлов, Воробьев, Назаров, Леонтьев.

Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой. Он умеет мотивировать, знает игру, и хоккеисты готовы исполнять его требования», – сказал Дементьев. 

Почему Ротенберг не возглавил «Динамо» вместо Кудашова

