Маккейб начал переговоры о новом контракте с «Торонто». У защитника 28 очков и «+20» при 220 хитах и 129 блоках в 73 играх в прошлом сезоне
Следующий сезон станет для 30-летнего игрока последним по текущему соглашению с кэпхитом 4 миллиона долларов.
Американец стал игроком «Лифс» по ходу сезона-2022/23 после обмена из «Чикаго».
В прошлом сезоне он обновил личные рекорды по голам и очкам за сезон – 28 (8+20) баллов в 73 играх регулярного чемпионата при полезности «+20» (третий показатель в команде) и среднем времени на льду 20:39.
Кроме того, он занял 2-е место в команде по числу силовых приемов (220) и 3-е – по числу заблокированных бросков соперника (129).
В 7 играх плей-офф Маккейб забросил 1 шайбу.
«Да, мы уже поговорили несколько раз. Мне здесь нравится, и я думаю, что клубу тоже нравится моя игра. Сейчас этим вопросом занимается агент, а я поглощен делами команды», – сказал Маккейб.
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