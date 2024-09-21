  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккейб начал переговоры о новом контракте с «Торонто». У защитника 28 очков и «+20» при 220 хитах и 129 блоках в 73 играх в прошлом сезоне
0

Маккейб начал переговоры о новом контракте с «Торонто». У защитника 28 очков и «+20» при 220 хитах и 129 блоках в 73 играх в прошлом сезоне

Защитник Джейк Маккейб начал переговоры о новом контракте с «Торонто».

Следующий сезон станет для 30-летнего игрока последним по текущему соглашению с кэпхитом 4 миллиона долларов. 

Американец стал игроком «Лифс» по ходу сезона-2022/23 после обмена из «Чикаго». 

В прошлом сезоне он обновил личные рекорды по голам и очкам за сезон – 28 (8+20) баллов в 73 играх регулярного чемпионата при полезности «+20» (третий показатель в команде) и среднем времени на льду 20:39. 

Кроме того, он занял 2-е место в команде по числу силовых приемов (220) и 3-е – по числу заблокированных бросков соперника (129). 

В 7 играх плей-офф Маккейб забросил 1 шайбу. 

«Да, мы уже поговорили несколько раз. Мне здесь нравится, и я думаю, что клубу тоже нравится моя игра. Сейчас этим вопросом занимается агент, а я поглощен делами команды», – сказал Маккейб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
logoТоронто
logoНХЛ
logoДжейк Маккейб
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Митч Марнер: «Я всегда был болельщиком «Лифс» и хотел, чтобы команда добилась успеха. Быть частью этого – нечто особенное»
вчера, 10:42
Гребенкин вышел в звене с Пачиоретти и Хольмбергом на тренировке «Торонто»
419 сентября, 17:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Назаров о дисквалификации на год в Суперлиге-2004/05: «Гола «Динамо» в ворота «Авангарда» не было. Мы ели и обсуждали матч, тут вошли судьи и тоже захотели поесть. Я был очень сильно не согласен»
234 минуты назад
Андрей Коваленко о проблемах «Торпедо»: «Этот вопрос – к новым лидерам. Команда молодая, она обязана прибавлять. Выводы делать рано, тот же СКА только критикуют, но армейцы набирают ход»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Сибирь» примет «Спартак», «Металлург» против «Нефтехимика», «Локомотив» сыграет с «Салаватом», СКА в гостях у «Торпедо»
7сегодня, 04:15
Купер призвал не рассуждать о том, что Генцел заменит Стэмкоса в «Тампе»: «Давайте это прекратим. Стэммера никто не заменит, Джейк пришел создать свое наследие»
2сегодня, 03:58
Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно – когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»
3сегодня, 03:34
«Юта» продлила Гюнтера на 8 лет с кэпхитом 7,14 млн долларов. У форварда 50 очков в 78 играх в НХЛ
3сегодня, 03:10
Гайлик о травме Кузьмина: «Поступок Дитца заслуживает сурового наказания. Нельзя толкать в спину на борт. С этим надо бороться» 
4сегодня, 02:54
Потапов о Ларионове: «Не думаю, что он ради денег в «Торпедо». Он все так же горит – это видно и по комментариям, и на скамейке во время игр»
12вчера, 20:59
Беднар о Ничушкине: «Он вернется, и мы встретим его с распростертыми объятиями. По сообщениям, у него все хорошо, он добивается прогресса»
6вчера, 20:17
Потапов о СКА: «Такого переизбытка нападающих нет ни в одном клубе. Если они нуждаются в усилении вратарской линии, обмен с «Металлургом» кажется самым привлекательным»
5вчера, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Локомотива» Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица (Metaratings)
19 минут назад
«Оттава» договорилась с властями по поводу покупки земли для строительства новой арены в центре города
54 минуты назад
Веряев перешел в «Югру». Форвард отыграл 8 сезонов в КХЛ за «Торпедо»
сегодня, 03:46
Скайлер Бринд’Амор – в лагере «Каролины». Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне
1сегодня, 03:22
«Глинку в Омске в шутку называли Снежным человеком. Выпьет — и снегом закусывает». Директор департамента КХЛ об экс-тренере «Авангарда»
сегодня, 02:42
Ячменев о старте «Ак Барса»: «Команда строится заново. Ожидали, что будут шероховатости, что и видим по первым играм»  
сегодня, 02:29
Президентом «Амура» стал Абрамов, зам главы правительства Хабаровского края. Ранее он работал в Чечне
1сегодня, 02:14
Рантанен о будущем в «Колорадо»: «Мне нравится команда, город. Мы выиграли здесь Кубок Стэнли. С чего бы мне хотелось уйти? Моя задача – помочь клубу победить»
2вчера, 20:53
Филипп Долганов: «Наша вратарская школа – номер один в мире! Читал, что у канадцев спад. А наши голкиперы в НХЛ все доказывают!»
1вчера, 20:31
Сергей Звягин: «Спунер – креативный игрок. Он добавит «Авангарду» скорости, завершения атак. Мы на него надеемся»
3вчера, 19:30