Митч Марнер: «Я всегда был болельщиком «Лифс» и хотел, чтобы команда добилась успеха. Быть частью этого – нечто особенное»
Митч Марнер рассказал об особом отношении к «Торонто».
«Я вырос в этом районе, всегда был болельщиком «Мэйпл Лифс», всегда хотел, чтобы команда добилась успеха. Как фанат, хотел увидеть, каково это.
Быть теперь частью клуба – нечто особенное. Много воспоминаний о том, как я смотрел игры «Торонто» со своей семьей, а теперь могу осуществить мечту», – сказал Митч Марнер.
Он также прокомментировал свою контрактную ситуацию. Текущее соглашение 27-летнего канадца с «Лифс» рассчитано еще на один сезон (кэпхит – 10,9 миллиона долларов).
«Это еще один год, когда ты хочешь быть лучшим и помогать команде выигрывать. Вот о чем я думаю, а не о том, что это контрактный год и ты должен делать то-то и то-то», – заявил форвард «Торонто».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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