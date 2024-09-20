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  • Митч Марнер: «Я всегда был болельщиком «Лифс» и хотел, чтобы команда добилась успеха. Быть частью этого – нечто особенное»
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Митч Марнер: «Я всегда был болельщиком «Лифс» и хотел, чтобы команда добилась успеха. Быть частью этого – нечто особенное»

Митч Марнер рассказал об особом отношении к «Торонто».

«Я вырос в этом районе, всегда был болельщиком «Мэйпл Лифс», всегда хотел, чтобы команда добилась успеха. Как фанат, хотел увидеть, каково это.

Быть теперь частью клуба – нечто особенное. Много воспоминаний о том, как я смотрел игры «Торонто» со своей семьей, а теперь могу осуществить мечту», – сказал Митч Марнер.

Он также прокомментировал свою контрактную ситуацию. Текущее соглашение 27-летнего канадца с «Лифс» рассчитано еще на один сезон (кэпхит – 10,9 миллиона долларов).

«Это еще один год, когда ты хочешь быть лучшим и помогать команде выигрывать. Вот о чем я думаю, а не о том, что это контрактный год и ты должен делать то-то и то-то», – заявил форвард «Торонто».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
болельщики
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logoНХЛ
logoМитч Марнер
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