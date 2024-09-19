Гребенкин вышел в звене с Пачиоретти и Хольмбергом на тренировке «Торонто»

Никита Гребенкин принимает участие в тренировочном лагере «Торонто».

На сегодняшней тренировке российский нападающий вышел в одном звене с Максом Пачиоретти и Понтусом Хольмбергом .

21-летний форвард подписал контракт с «Мэйпл Лифс» в это межсезонье. В прошлом сезоне Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».