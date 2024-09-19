Равиль Якубов: «Советский хоккей – это доведенный до автоматизма конвейер. Сегодня условия совершенно другие. Возможна ностальгия, но не повторение»
– Прежнее «Торпедо» и нынешняя «Северсталь» доказывают, что советский хоккей можно возродить?
– Спорный вопрос. В свое время мне выпало счастье застать последние сезоны советского хоккея, сыграть с такой великой тройкой «Динамо», как Светлов – Семенов – Яшин.
Совсем рядом по времени были другие великие звенья – Макаров – Ларионов – Крутов в ЦСКА, Кожевников – Шепелев – Шалимов в «Спартаке», Варнаков – Скворцов – Ковин в том же «Торпедо».
Советский хоккей – это доведенный до автоматизма конвейер. Начинался с двухмесячных тяжелейших сборов, которое нынешнее поколение хоккеистов вряд ли выдержало бы – прежде всего по нагрузкам. Продолжался интенсивными тренировками по ходу сезона, часто двухразовыми и отнюдь не с 40-минутным льдом. И завершался примерно 40-матчевым чемпионатом.
Сегодня условия в нашем хоккее совершенно другие. Возможна ностальгия, но не возможно повторение, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.
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