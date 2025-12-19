  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «ВХЛ – самая интересная лига сейчас в России. Чемпион не выходит в плей-офф, а победитель регулярки вылетает от 16-й команды – это интересно». Защитник «Магнитки» Егоров о турнире
«ВХЛ – самая интересная лига сейчас в России. Чемпион не выходит в плей-офф, а победитель регулярки вылетает от 16-й команды – это интересно». Защитник «Магнитки» Егоров о турнире

Алексей Егоров: ВХЛ – самая интересная лига из сейчас в России.

Защитник «Магнитки» Алексей Егоров назвал ВХЛ самой интересной российской лигой на данный момент.

– Как вам удается освоение в ВХЛ? В чем тут до сих пор для вас трудности?

– Нет такого, что я осваиваюсь. В ВХЛ я дебютировал три сезона назад с Андреем Леонидовичем Козыревым. Понятно, что сыграл немного, но суть не в этом.

Понятно, что ВХЛ – лига для меня знакомая, как такого освоения – не было плюс в прошлом году с командами поездил – со «СКА-Невой» и «Югрой».

Конечно, не очень хорошо для меня дальние переезды, команды в ВХЛ разбросаны по всей России. Зачастую это переезды по 10-15 часов или что-то подобное.

А так, я могу сказать, что ВХЛ – самая интересная лига из всех, что сейчас есть в России.

– Вы серьезно так думаете?

– Да.

Потому что, представьте, уже какой год подряд повторяется одна и та же закономерность: чемпион не выходит на следующий год в плей-офф, а победитель регулярного чемпионата вылетает в первом раунде от шестнадцатой команды.

За этим интересно наблюдать, потому что непонятно, какая команда будет выше, а какая – ниже, – сказал Алексей Егоров, набравший 16 (0+16) очков в 34 матчах текущего сезона ВХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
