«Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер». Важно иметь сильный торс, а рельеф – уже для знакомств». Матвей Поляков о прозвище в СКА

Матвей Поляков: в СКА меня называют «Тестостерон», «Синтол».

Нападающий СКА Матвей Поляков рассказал о том, как его называют партнеры по команде.

– Какое у вас прозвище в СКА?

– Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер», но это уже иностранцы так говорят. Я даже не знаю, кто первый в команде все это придумал.

Никогда не стремился демонстрировать тело, мне просто пришлось это сделать! (улыбается)

Для меня физическая форма – это показатель дисциплины. Ты не купишь свое тело ни за какие деньги. Оно строится только через преодоление себя и боль после тренировок.

Эта дисциплина в первую очередь тренирует мой разум и помогает раскрыть потенциал. С самого детства мне казалось, что спортсмены должны выглядеть атлетично, но потом я увидел Никиту Кучерова и понял, что это стереотип.

Однако для меня показателем физической формы осталось мое тело, стремлюсь довести его до совершенства.

Чем выше продвигается моя карьера, тем меньше становится корреляция между навыками. Поэтому мне важно иметь сильный торс, а рельеф – это уже для знакомств (улыбается).

Здорово, когда у тебя нет лишнего веса, ты можешь чувствовать свои мышцы и управлять ими.

Не хотел бы, чтобы какое-то из прозвищ приклеилось ко мне на всю карьеру.

Раньше меня еще называли «Пол», «Амбал Сыроежка», «Мистер Олимпия» и «Мэттьюс», а Джо Бландизи иногда обращается ко мне «Диджей Поли Ди», – сказал Матвей Поляков.