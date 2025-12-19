  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер». Важно иметь сильный торс, а рельеф – уже для знакомств». Матвей Поляков о прозвище в СКА
0

«Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер». Важно иметь сильный торс, а рельеф – уже для знакомств». Матвей Поляков о прозвище в СКА

Матвей Поляков: в СКА меня называют «Тестостерон», «Синтол».

Нападающий СКА Матвей Поляков рассказал о том, как его называют партнеры по команде.

– Какое у вас прозвище в СКА?

– Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер», но это уже иностранцы так говорят. Я даже не знаю, кто первый в команде все это придумал.

Никогда не стремился демонстрировать тело, мне просто пришлось это сделать! (улыбается)

Для меня физическая форма – это показатель дисциплины. Ты не купишь свое тело ни за какие деньги. Оно строится только через преодоление себя и боль после тренировок.

Эта дисциплина в первую очередь тренирует мой разум и помогает раскрыть потенциал. С самого детства мне казалось, что спортсмены должны выглядеть атлетично, но потом я увидел Никиту Кучерова и понял, что это стереотип.

Однако для меня показателем физической формы осталось мое тело, стремлюсь довести его до совершенства.

Чем выше продвигается моя карьера, тем меньше становится корреляция между навыками. Поэтому мне важно иметь сильный торс, а рельеф – это уже для знакомств (улыбается).

Здорово, когда у тебя нет лишнего веса, ты можешь чувствовать свои мышцы и управлять ими.

Не хотел бы, чтобы какое-то из прозвищ приклеилось ко мне на всю карьеру.

Раньше меня еще называли «Пол», «Амбал Сыроежка», «Мистер Олимпия» и «Мэттьюс», а Джо Бландизи иногда обращается ко мне «Диджей Поли Ди», – сказал Матвей Поляков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МХЛ
logoМатвей Поляков
logoКХЛ
logoСКА
logoДжозеф Бландиси
logoНикита Кучеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кравчук о «Металлурге»: «Самая быстрая и системная команда КХЛ. Сразу провожу параллели с NCAA, студенческая лига США – это высочайшие командные скорости и система»
48 минут назад
Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – они делят лидерство с 58 очками у каждого. Селебрини замыкает топ-3 с 53 баллами
сегодня, 06:55
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
сегодня, 06:20
Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска в створ и 2 в штангу, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Торонто», «Тампа» уступила «Лос-Анджелесу», «Питтсбург» проиграл «Оттаве», «Миннесота» забросила 5 шайб «Коламбусу»
сегодня, 05:50
Овечкин провел 1525-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 21-е место в истории, обогнав Шенахана. На 20-м месте Сутер (1526 игр)
сегодня, 05:40
Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»
сегодня, 05:25Видео
«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ) – 13-я победа в гостях в сезоне за 19 игр. Шестеркин отразил 26 из 27 бросков и стал 1-й звездой
сегодня, 05:10
Мичков не забил в 9-м матче подряд: 2 броска, малый штраф и «+1» за 15:27 с «Баффало». У него 8+10 в 33 играх в сезоне
сегодня, 04:58
Капризов вышел на чистое 3-е место в истории «Миннесоты» по очкам (427), обогнав Сперджена. До идущего 2-м Габорика – 10 баллов
сегодня, 03:58
Ко всем новостям
Последние новости
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
15 минут назад
Штюцле провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Оттавы» 360 очков – среди немецких игроков на этом отрезке больше было только у Драйзайтля (387)
33 минуты назад
Три вратаря – Улльмарк, Томпсон и Форсберг – стали звездами дня в НХЛ. Первые двое сыграли на ноль
сегодня, 07:10
Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх
сегодня, 06:40
Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 6 очков в 17 играх в сезоне
сегодня, 06:25Видео
Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина
сегодня, 05:55
Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы. Он отразил 18 из 20 бросков «Лос-Анджелеса»
сегодня, 04:46
Юров против «Коламбуса»: ассист, 1 бросок, 50% на точке и «+1» за 16:12. У него 1+4 в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Тренин против «Коламбуса»: 2 ассиста, 1 бросок, 4 хита и «+2» за 17:32. У него 10 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 04:25
Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»
сегодня, 01:28