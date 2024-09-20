Каменский об Овечкине: «Перевод на правый фланг – нормальная работа на сборе. Ему все труднее забивать? Да и жить тяжелее с возрастом»

Валерий Каменский высказался о подготовке Александра Овечкина к сезону.

Ранее стало известно, что главный тренер «Вашингтона» рассматривает возможность перевода российского форварда на правый фланг.

«Перевод Александра на правый фланг – это видение тренера. Почему бы не попробовать, посмотреть, как это будет работать. Тренер воплощает свои задумки, а игроки выполняют его требования. Нормальная работа на предсезонном сборе.

Овечкин сказал, что ему забивать все труднее? Да и жить тяжелее с возрастом, что тут такого. Но Александр знает, как готовить себя, не думаю, что у него возникнут какие-то сложности», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский .

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»