Петан о КХЛ: «Прошло всего 2 матча – быстрые, интенсивные, хоккей скоростной, пока мне все нравится»
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Канадский форвард казанцев Ник Петан сделал результативную передачу в этом матче.
Ранее в игре с «Салаватом» (3:5) Петан забил гол и оформил 2 результативных паса.
– Хороший был матч, довольно интенсивный. Стадион здесь тяжелый – местные болельщики очень громкие.
Мы не сразу вкатились в игру, надо поработать над началом матчей, но со второго периода все было очень хорошо.
– «Торпедо» справедливо вело 2:0, но за счет чего вам удалось сравнять счет и выиграть?
– Мы начали больше общаться и передачи стали делать точнее и резче, в первом периоде с этим было тяжело. Когда стали играть внимательнее, игра улучшилась.
– У вас снова набранное очко. Уже успели понять уровень лиги?
– Пока прошло всего два матча, но они оба были довольно сложными для нас. Игры очень быстрые, интенсивные, по ощущениям хоккей довольно скоростной. Пока мне все очень нравится.
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