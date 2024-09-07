Петан о КХЛ: «Прошло всего 2 матча – быстрые, интенсивные, хоккей скоростной, пока мне все нравится»

Ник Петан оценил уровень КХЛ после матчей с «Торпедо» и «Салаватом»

«Ак Барс » обыграл «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Канадский форвард казанцев Ник Петан сделал результативную передачу в этом матче.

Ранее в игре с «Салаватом» (3:5) Петан забил гол и оформил 2 результативных паса.

– Хороший был матч, довольно интенсивный. Стадион здесь тяжелый – местные болельщики очень громкие.

Мы не сразу вкатились в игру, надо поработать над началом матчей, но со второго периода все было очень хорошо.

– «Торпедо» справедливо вело 2:0, но за счет чего вам удалось сравнять счет и выиграть?

– Мы начали больше общаться и передачи стали делать точнее и резче, в первом периоде с этим было тяжело. Когда стали играть внимательнее, игра улучшилась.

– У вас снова набранное очко. Уже успели понять уровень лиги?

– Пока прошло всего два матча, но они оба были довольно сложными для нас. Игры очень быстрые, интенсивные, по ощущениям хоккей довольно скоростной. Пока мне все очень нравится.