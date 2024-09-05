Дебют форварда «Ак Барса» Петана в КХЛ против «Салавата»: гол, 3 очка, 6 бросков и 21:01 на льду

Ник Петан набрал три очка в дебютном матче в КХЛ

«Ак Барс » проиграл «Салавату Юлаеву » (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Пополнивший казанцев в межсезонье нападающий Ник Петан принял участие во всех голах команды – он забросил и сделал две результативные передачи.

Канадец также нанес шесть бросков по воротам, выиграл 4 из 9 вбрасываний (44%) и провел на льду 21 минуту и 1 секунду, из них 4:21 – в большинстве, 1:02 – в меньшинстве.