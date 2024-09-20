Руководство «Тампы» опросило игроков перед назначением нового капитана. Кандидатура Хедмана была поддержана единогласно

Руководство «Тампы» советовалось с игроками по поводу назначения капитана.

Перед стартом тренировочного лагеря стало известно, что 11-м капитаном в истории франшизы стал защитник Виктор Хедман .

Он заменил форварда Стивена Стэмкоса (в должности с 2014 по 2024 годы), в межсезонье ушедшего в «Нэшвилл».

Как пишет Tampa Bay Times, генменеджер клуба Жюльен Брисбуа и главный тренер Джон Купер изначально видели шведа новым капитаном, но решили также опросить игроков. Они единогласно поддержали кандидатуру Хедмана, выступающего за клуб с 2009 года.

Брисбуа считает, что такая поддержка со стороны партнеров будет иметь для нового капитана большое значение.

Хедман назначен капитаном «Тампы». Кучеров и Макдона – альтернативные капитаны