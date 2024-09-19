Генменеджер «Тампы» о Хедмане: «Ключевой игрок, за 15 сезонов стал воплощением «Лайтнинг». Он будет развиваться в новой роли, работать над главной целью – Кубком Стэнли»
33-летний шведский защитник был назначен капитаном «Лайтнинг», альтернативными капитанами команды назначены нападающий Никита Кучеров и защитник Райан Макдона.
«Мы в восторге от того, что Виктор возглавит нашу команду в качестве 11-го капитана в истории клуба. Виктор – ключевой игрок, который пользуется огромным уважением среди своих партнеров по команде, тренеров и коллег по всей НХЛ.
За последние 15 сезонов он стал настоящим образцом для нашей организации как на льду, так и за его пределами. Виктор воплощает все то, что означает быть частью «Тампа-Бэй Лайтнинг», и он более чем готов к этой захватывающей возможности.
Мы с нетерпением ждем, как он будет развиваться в новой роли, продолжая нашу работу по достижению главной цели – победы в Кубке Стэнли», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.
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