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Хедман назначен капитаном «Тампы» в новом сезоне. Кучеров и Макдона – альтернативные капитаны

Виктор Хедман стал капитаном «Тампы».

В межсезонье «Лайтнинг» покинул форвард Стивен Стэмкос, носивший капитанскую нашивку с 2014 года. 

После его ухода 33-летний Хедман стал игроком с самым большим сроком пребывания в команде. Он выступает за «Тампу» с 2009 года. 

Хедман стал 11-м капитаном в истории франшизы, альтернативными капитанами команды назначены нападающий Никита Кучеров и защитник Райан Макдона.

Изображение: nhl.com/lightning

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Тампы»
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoСтивен Стэмкос
logoРайан Макдона
logoНикита Кучеров
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