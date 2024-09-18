Хедман назначен капитаном «Тампы» в новом сезоне. Кучеров и Макдона – альтернативные капитаны

Виктор Хедман стал капитаном «Тампы».

В межсезонье «Лайтнинг» покинул форвард Стивен Стэмкос , носивший капитанскую нашивку с 2014 года.

После его ухода 33-летний Хедман стал игроком с самым большим сроком пребывания в команде. Он выступает за «Тампу » с 2009 года.

Хедман стал 11-м капитаном в истории франшизы, альтернативными капитанами команды назначены нападающий Никита Кучеров и защитник Райан Макдона .

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