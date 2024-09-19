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  • Ротенберг о 4 очках Демидова в матче с «Сочи»: «Все звено здорово отработало. Мы нашли эти сочетания, не пришлось даже смотреть по гороскопу, смотрели по хоккейному интеллекту»
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Ротенберг о 4 очках Демидова в матче с «Сочи»: «Все звено здорово отработало. Мы нашли эти сочетания, не пришлось даже смотреть по гороскопу, смотрели по хоккейному интеллекту»

Роман Ротенберг оценил игру Ивана Демидова в матче с «Сочи».

СКА одержал победу со счетом 7:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 18-летний нападающий Демидов набрал 4 (2+2) очка. 

– Хочу отметить атмосферу на арене. Очень много болельщиков и детей. Радует, что на нас ходят болельщики на выезде. Мы это очень ценим. Хочу поблагодарить и поздравить нашу команду с победой. Каждая победа дается тяжело, потом и кровью. Все ребята отработали на 100%.

– Что вы скажете об игре Ивана Демидова, который набрал 4 очка?

– Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона в финале Кубка Харламова, когда он не смог принять участия в решающих матчах из‑за травмы. Мы много говорили о том, куда двигаться и как работать. Это наш совместный труд.

Он молодец, он услышал. Умный образованный парень с высоким хоккейным интеллектом. Наше будущее.

Ваня очень много работал летом. Не буду раскрывать детали, но он проделал над собой огромную работу. Это видно по тому, как он сейчас играет на команду. Это командная победа. И нам нужны такие ребята, которые вносят свой вклад. В первую очередь он выигрывает борьбу и стыки, ловит шайбу на себя.

Что касается мастерства, там все звено здорово отработало. Мы нашли эти сочетания, и не пришлось даже смотреть по гороскопу. Мы смотрели по хоккейному интеллекту. Это заслуга всей пятерки. У нас все ребята участвуют в атаке и в обороне, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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