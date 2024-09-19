СКА выиграл 3 из 6 матчей. У команды Ротенберга 2 победы подряд впервые в сезоне

СКА одержал третью победу в сезоне.

Команда Романа Ротенберга обыграла «Сочи » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:4. Она добилась двух побед подряд впервые в этом сезоне.

Петербуржцы выиграли три из шести матчей в текущем розыгрыше турнира. С 7 набранными очками они занимают 5-е место в таблице Западной конференции.

21 сентября СКА сыграет с «Торпедо» на выезде.