18-летний форвард СКА Демидов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сочи»
Иван Демидов набрал 3 очка в одной игре.
18-летний нападающий СКА забил гол и отдал две результативные передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:2, перерыв).
Всего на счету хоккеиста 5 (2+3) очка в 6 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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