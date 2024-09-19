18-летний форвард СКА Демидов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сочи»

Иван Демидов набрал 3 очка в одной игре.

18-летний нападающий СКА забил гол и отдал две результативные передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (6:2, перерыв).

Всего на счету хоккеиста 5 (2+3) очка в 6 матчах текущего сезона.