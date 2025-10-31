ЛеБрюн о новом контракте Нечаса: «Колорадо» предлагал 10,5 млн в год, но ситуация застопорилась. Клуб ощущал давление – нельзя было потерять ключевого игрока в обмене Рантанена»

Пьер ЛеБрюн прокомментировал новый контракт Мартина Нечаса с «Колорадо».

Вчера 26-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 11,5 млн долларов в среднем за сезон.

«Полагаю, «Колорадо » какое-то время держался на уровне 10,5 млн в год, но ситуация несколько застопорилась. Только когда команда перешла на 11,5 млн долларов, дело наконец-то решилось.

Клуб чувствовал, что нужно быть осторожнее с тем, насколько далеко можно зайти. «Эвеланш» ощущали давление, было нельзя потерять ключевого игрока в обмене Микко Рантанена », – заявил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.