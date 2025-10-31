Тренер Овечкина по ОФП о подготовке игрока: «У Александра бывает по 2-3 тренировки в день. Он очень много занимается, уникальный человек»

Тренер Александра Овечкина по ОФП оценил подготовку игрока к сезону.

В текущем регулярном чемпионате 40-летний капитан «Вашингтона » набрал 7 (2+5) очков за 10 матчей при полезности «плюс 4».

– Как проходила подготовка к этому сезону? Было ли что-то новое в процессе?

– Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна. Это не стабильный набор действий, которому нужно четко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть, или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее.

Скажем, если Александр пришел на тренировку, не выспавшись, бессмысленно давать ему тяжелую работу, которая была у нас запланирована: это будет во вред организму. Более того, можно еще и травму получить. Поэтому, конечно же, мы убираем часть упражнений, добавляем другие движения, которые ему не повредят.

И в течение долгих лет, которые мы с ним тренируемся, мы учитываем все объективные факторы. Процесс подбора упражнений очень гибкий и изменяется соответственно возрасту, состоянию, даже погоде. Если у нас запланирован длительный кросс, а на улице жара +35, неправильно будет бегать и нагружать сердце под солнцем. Мы всегда можем сделать тренировку более полезной. Не нужно ломать стену головой, всегда есть способ достичь цели более подходящими методами.

– Но все-таки обычно каждый день тренировки?

– Да, безусловно. Особенно в глубоком подготовительном периоде, когда мы только-только начинаем, 6 дней в неделю он на тренировке со мной. Не каждый день у него есть лед в начальном периоде подготовки, однако с ОФП обязательно 6 дней.

– И, как правило, есть лед и земля?

– У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка. Он очень много тренируется.

В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек, – сказал персональный тренер Александра Овечкина по общей физической подготовке Павел Бурлаченко .

