  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер Овечкина по ОФП о подготовке игрока: «У Александра бывает по 2-3 тренировки в день. Он очень много занимается, уникальный человек»
3

Тренер Овечкина по ОФП о подготовке игрока: «У Александра бывает по 2-3 тренировки в день. Он очень много занимается, уникальный человек»

Тренер Александра Овечкина по ОФП оценил подготовку игрока к сезону.

В текущем регулярном чемпионате 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков за 10 матчей при полезности «плюс 4».

– Как проходила подготовка к этому сезону? Было ли что-то новое в процессе?

– Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна. Это не стабильный набор действий, которому нужно четко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть, или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее.

Скажем, если Александр пришел на тренировку, не выспавшись, бессмысленно давать ему тяжелую работу, которая была у нас запланирована: это будет во вред организму. Более того, можно еще и травму получить. Поэтому, конечно же, мы убираем часть упражнений, добавляем другие движения, которые ему не повредят.

И в течение долгих лет, которые мы с ним тренируемся, мы учитываем все объективные факторы. Процесс подбора упражнений очень гибкий и изменяется соответственно возрасту, состоянию, даже погоде. Если у нас запланирован длительный кросс, а на улице жара +35, неправильно будет бегать и нагружать сердце под солнцем. Мы всегда можем сделать тренировку более полезной. Не нужно ломать стену головой, всегда есть способ достичь цели более подходящими методами.

– Но все-таки обычно каждый день тренировки?

– Да, безусловно. Особенно в глубоком подготовительном периоде, когда мы только-только начинаем, 6 дней в неделю он на тренировке со мной. Не каждый день у него есть лед в начальном периоде подготовки, однако с ОФП обязательно 6 дней.

– И, как правило, есть лед и земля?

– У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка. Он очень много тренируется.

В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек, – сказал персональный тренер Александра Овечкина по общей физической подготовке Павел Бурлаченко.

Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре: «В НФЛ их до сих пор используют. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
logoВашингтон
logoНХЛ
Павел Бурлаченко
logoАлександр Овечкин
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре: «В НФЛ их до сих пор используют. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику»
сегодня, 10:16
Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет
сегодня, 08:37
Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»
сегодня, 06:46
Главные новости
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Адмирал», «Трактор» играет с «Барысом», «Автомобилист» – с «Сибирью», «Локомотив» против СКА
сегодня, 14:01Live
Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Вегас» против «Колорадо», «Анахайм» примет «Детройт»
14 минут назад
Фетисов о результативности Малкина: «Он в потрясающей форме, ловит кайф от игры. Может, это последний сезон»
20 минут назад
Плющев о непопадании Голдобина в состав СКА: «Не знаю, что за педагогика у Ларионова – он сам очень хотел подписать его»
35 минут назад
Форвард «Шанхая» Маккегг о России: «Очень чистая страна. В центре Петербурга приятно гулять, смотреть на реку и на исторические здания. Борщ мне очень понравился»
51 минуту назад
Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
сегодня, 13:45
«Месси – лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах
сегодня, 13:32
Козлов награжден орденом Салавата Юлаева. Это одна из самых почетных наград Башкортостана
сегодня, 13:15Фото
Фетисов о Кузнецове: «Металлург» дал шанс, он его не использовал. Парень в сложной ситуации, но команда должна быть на первом месте»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»
сегодня, 13:57
Зеграс о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: «Не хотелось опозориться перед фанатами и одноклубниками. Летом я многое изменил – в том числе свой настрой»
сегодня, 12:59
ЛеБрюн о новом контракте Нечаса: «Колорадо» предлагал 10,5 млн в год, но ситуация застопорилась. Клуб ощущал давление – нельзя было потерять ключевого игрока в обмене Рантанена»
сегодня, 12:17
Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»
сегодня, 11:51
Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»
сегодня, 11:11
Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом». У «Ванкувера» из-за повреждений не играют 9 человек, включая Хьюза, Гарланда и Хитила
сегодня, 10:58
Шефер набрал 8 очков за первые 10 матчей в НХЛ – 2-е место в истории лиги для 18-летних защитников. Рекорд у Хаусли – 10 очков в 1982 году
сегодня, 10:01
Никишин устроил стычку с Маклином в матче «Каролины» с «Айлендерс». Судьи дали игрокам по 2 минуты за грубость
сегодня, 09:27
40-летний Перри сделал дубль с «Детройтом» и продлил результативную серию до 5 матчей
сегодня, 08:59
Сегин провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. У 33-летнего форварда «Далласа» 814 очков за карьеру
сегодня, 08:11