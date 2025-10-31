Козлов награжден орденом Салавата Юлаева. Это одна из самых почетных наград Башкортостана

Виктор Козлов награжден орденом Салавата Юлаева.

Это произошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Награду вручал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров .

В сезоне-2010/11 Козлов был капитаном «Салавата », когда команда завоевала Кубка Гагарина. В 2022 году он стал главным тренером клуба.

Орден считается одной из самых почетных наград республики. Им награждают за следующие заслуги:

– за плодотворную государственную и общественную деятельность;

– за героизм и подвиг, совершенные при спасении жизни людей;

– за высокие производственные достижения;

– за заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности;

– за высокие творческие достижения в области культуры, искусства, литературы; за заслуги в охране общественного порядка;

– за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров.

Фото: t.me/kazanskiysport