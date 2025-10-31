Козлов награжден орденом Салавата Юлаева. Это одна из самых почетных наград Башкортостана
Это произошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Награду вручал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
В сезоне-2010/11 Козлов был капитаном «Салавата», когда команда завоевала Кубка Гагарина. В 2022 году он стал главным тренером клуба.
Орден считается одной из самых почетных наград республики. Им награждают за следующие заслуги:
– за плодотворную государственную и общественную деятельность;
– за героизм и подвиг, совершенные при спасении жизни людей;
– за высокие производственные достижения;
– за заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности;
– за высокие творческие достижения в области культуры, искусства, литературы; за заслуги в охране общественного порядка;
– за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров.
