Плющев о непопадании Голдобина в состав СКА: «Не знаю, что за педагогика у Ларионова – он сам очень хотел подписать его»

Владимир Плющев оценил положение Николая Голдобина в СКА.

Ранее главный тренер армейцев Игорь Ларионов критиковал 30-летнего форварда. Голдобин четыре раза за последний месяц не попадал в состав на матч FONBET КХЛ.

В текущем сезоне на счету нападающего 10 (3+7) очков в 15 играх за СКА при полезности «плюс 1».

– Прав ли Ларионов, что так его воспитывает?

– Прежде всего, Ларионов сам очень хотел подписать Голдобина в межсезонье. Складывается некая такая борьба за него, будем так говорить. Почему у него возникают проблемы, мне сложно сказать.

В общем-то, главный тренер тоже далеко не мальчик. Не знаю, что у него за педагогика. Сложно сказать, что там происходит, какие у них сейчас взаимоотношения, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

