Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»
Марко Штурм оценил победный гол Марата Хуснутдинова за «Бостон».
23-летний форвард забросил решающую шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ). На его счету также 4 выигранных вбрасывания из 5.
«Он очень хорошо играет с тех пор как вернулся в состав. Когда Элиас Линдхольм выбыл, я вернул его в центр, и он был великолепен.
За Хуснутдиновым сейчас очень интересно наблюдать, поэтому я без колебаний выпустил его в овертайме», – сказал главный тренер «Бостона» Марко Штурм.
«Спартак» обменял Савикова в СКА, получив взамен деньги, Сельдемирова и права на Хуснутдинова
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
