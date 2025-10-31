«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»

«Динамо» прокомментировало удаление Седрика Пакетта за оскорбление судей.

Инцидент произошел в середине третьего периода матча FONBET КХЛ между бело-голубыми и «Северсталью» (3:0).

После борьбы за шайбу Пакетт набросился на Ивана Подшивалова, завалив соперника на лед и нанося удары. Он получил 2 минуты штрафа за грубость и 2+10 – за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Будут ли применены санкции к Пакетту от клуба и лиги? Поддерживает ли клуб игрока?

– Главный тренер уже сказал на пресс‑конференции, что в команде есть как санкции, так и поощрения. В коллективе этот вопрос обсудили, остальное останется внутри.

Клуб всегда поддерживает своих игроков, Седрик является важной частью московского «Динамо », – заявил клуб.

