«Сибирь» победила 4-й раз подряд после трех поражений на старте сезона и вышла на 1-е место на Востоке

«Сибирь» победила 4-й раз подряд после трех поражений на старте сезона.

В Новосибирске хозяева льда обыграли «Куньлунь » со счетом 3:1.

Эта победа стала для «Сибири » четвертой подряд. Ранее команда Вадима Епанчинцева оказалась сильнее «Северстали» (5:2), «Авангарда» (4:1) и «Нефтехимика» (5:2). Перед этим новосибирцы трижды проиграли на старте сезона.

«Сибирь» поднялась на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 7 матчах и опережая соперников по числу побед. Следующий матч команда проведет 21 сентября дома со «Спартаком».