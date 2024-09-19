«Сибирь» победила 4-й раз подряд после трех поражений на старте сезона и вышла на 1-е место на Востоке
«Сибирь» победила 4-й раз подряд после трех поражений на старте сезона.
В Новосибирске хозяева льда обыграли «Куньлунь» со счетом 3:1.
Эта победа стала для «Сибири» четвертой подряд. Ранее команда Вадима Епанчинцева оказалась сильнее «Северстали» (5:2), «Авангарда» (4:1) и «Нефтехимика» (5:2). Перед этим новосибирцы трижды проиграли на старте сезона.
«Сибирь» поднялась на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 7 матчах и опережая соперников по числу побед. Следующий матч команда проведет 21 сентября дома со «Спартаком».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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