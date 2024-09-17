«Сибирь» посвятит 1000-й матч в КХЛ поисковому отряду «ЛизаАлерт». Волонтеры станут гостями игры с «Нефтехимиком»
«Сибирь» посвятит свой 1000-й матч в КХЛ поисковому отряду «ЛизаАлерт».
Клуб проведет юбилейную игру в Фонбет Чемпионате КХЛ сегодня против «Нефтехимика».
«Сегодня «Сибирь» проводит свой 1000-й матч в КХЛ и эту игру мы посвящаем поисковому отряду «ЛизаАлерт» – организации, которая занимается поиском людей.
Гостями нашей игры станут волонтеры отряда, в холлах арены будут работать стойки «ЛизаАлерт», где вы сможете узнать информацию об отряде, способах помощи, также будут размещены информационные материалы об отряде.
На кубе и в наших социальных сетях сегодня мы разместим ориентировки людей из Новосибирской области, которых ищут родные. Присмотритесь внимательно и поделитесь информацией – чем больше людей увидит эти портреты, тем выше вероятность, что люди будут найдены», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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