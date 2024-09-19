38-летний Широков из «Сибири» забил в 5-й игре подряд. У форварда 7 (5+2) очков на отрезке

Сергей Широков продлил голевую серию до пяти матчей.

38-летний форвард «Сибири » поразил ворота «Куньлуня » (3:0, второй период).

Широков отличился в пятой игре подряд. Всего на этом отрезке на его счету 7 (5+2) очков.

Нападающий перешел в новосибирский клуб из «Автомобилиста» в это межсезонье.