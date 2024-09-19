38-летний Широков из «Сибири» забил в 5-й игре подряд. У форварда 7 (5+2) очков на отрезке
Сергей Широков продлил голевую серию до пяти матчей.
38-летний форвард «Сибири» поразил ворота «Куньлуня» (3:0, второй период).
Широков отличился в пятой игре подряд. Всего на этом отрезке на его счету 7 (5+2) очков.
Нападающий перешел в новосибирский клуб из «Автомобилиста» в это межсезонье.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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