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38-летний Широков из «Сибири» забил в 5-й игре подряд. У форварда 7 (5+2) очков на отрезке

Сергей Широков продлил голевую серию до пяти матчей.

38-летний форвард «Сибири» поразил ворота «Куньлуня» (3:0, второй период).

Широков отличился в пятой игре подряд. Всего на этом отрезке на его счету 7 (5+2) очков.

Нападающий перешел в новосибирский клуб из «Автомобилиста» в это межсезонье.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСибирь
logoАвтомобилист
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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