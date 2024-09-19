Плющев о травме Кузьмина: «Несчастный случай, не надо менять правила. Их столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя»
Нападающий «Салавата Юлаева» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Хоккей – контактный вид спорта. Безусловно, я парню сочувствую, но это, скорее, несчастный случай. На моих глазах происходило немало страшных ситуаций – когда коньком попадали по незащищенной шее или клюшкой в глаз. Такое в хоккее случается.
Не думаю, что после этого надо пересматривать правила. Их и так уже столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя.
Плюс дело еще в том, что начало сезона, и не все ребята готовы сразу к жесткой игре. А тут еще и тренеры жалуются, хотят меньше работать, больше отдыхать.
Так как раз лазареты и переполнены потому, что тонуса нет, а хоккеистов плохо подготовили. Нужно себе вопросы задавать, в первую очередь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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