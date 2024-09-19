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Плющев о травме Кузьмина: «Несчастный случай, не надо менять правила. Их столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя»

Владимир Плющев высказался о травме Глеба Кузьмина.

Нападающий «Салавата Юлаева» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Хоккей – контактный вид спорта. Безусловно, я парню сочувствую, но это, скорее, несчастный случай. На моих глазах происходило немало страшных ситуаций – когда коньком попадали по незащищенной шее или клюшкой в глаз. Такое в хоккее случается.

Не думаю, что после этого надо пересматривать правила. Их и так уже столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя.

Плюс дело еще в том, что начало сезона, и не все ребята готовы сразу к жесткой игре. А тут еще и тренеры жалуются, хотят меньше работать, больше отдыхать.

Так как раз лазареты и переполнены потому, что тонуса нет, а хоккеистов плохо подготовили. Нужно себе вопросы задавать, в первую очередь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Черкас о травме Кузьмина: «В Европе и Северной Америке строго наказывают за подобные толчки. Судейскому комитету КХЛ нужно внести коррективы в правила»

«Салават» о травме Кузьмина: «Глеб отправился на лечение в Москву. Состояние игрока стабильное. Мы с нетерпением ждем его возвращения»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСалават Юлаев
травмы
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
правила
logoГлеб Кузьмин
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