Плющев о травме Кузьмина: «Несчастный случай, не надо менять правила. Их столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя»

Владимир Плющев высказался о травме Глеба Кузьмина.

Нападающий «Салавата Юлаева » врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда » Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Хоккей – контактный вид спорта. Безусловно, я парню сочувствую, но это, скорее, несчастный случай. На моих глазах происходило немало страшных ситуаций – когда коньком попадали по незащищенной шее или клюшкой в глаз. Такое в хоккее случается.

Не думаю, что после этого надо пересматривать правила. Их и так уже столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя.

Плюс дело еще в том, что начало сезона, и не все ребята готовы сразу к жесткой игре. А тут еще и тренеры жалуются, хотят меньше работать, больше отдыхать.

Так как раз лазареты и переполнены потому, что тонуса нет, а хоккеистов плохо подготовили. Нужно себе вопросы задавать, в первую очередь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Черкас о травме Кузьмина: «В Европе и Северной Америке строго наказывают за подобные толчки. Судейскому комитету КХЛ нужно внести коррективы в правила»

«Салават» о травме Кузьмина: «Глеб отправился на лечение в Москву. Состояние игрока стабильное. Мы с нетерпением ждем его возвращения»