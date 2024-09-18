Плющев об ошибках в подготовке хоккеистов в России: «Нужны люди, которые мыслят не так, как у Хазанова было, «одобрямс» любые глупости. Что-либо рекомендовать… Пускай пожинают то, что ваяли»
Владимир Плющев высказался об ошибках в подготовке хоккеистов в России.
– Есть ли шансы исправить те ошибки в системе подготовки, что были сделаны?
– Для этого нужны люди, специалисты, которые мыслят не так, как многие другие, кто, как у Хазанова в свое время было, «одобрямс» любые глупости, «одобрямс», «одобрямс»…
Я ни разу не слышал, чтобы кто-то заявил, будто у нас идет неправильная система подготовки. Были специалисты, которые говорили, что это делается не во благо хоккея. Но их не слушают.
Поэтому что-либо рекомендовать… все все знают – только не до конца, не полностью. Так что пускай пожинают то, что сами ваяли. Это не то, что кто-то со стороны изваял, – это сами ваяют, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости