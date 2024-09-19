Плющев о неудачном старте «Динамо»: «Результаты и победы закладываются весной прошлого сезона. Если там были допущены организационные ошибки, они всегда екаются»

Владимир Плющев высказался о неудачах «Динамо» на старте.

В шести матчах сезона клуб одержал две победы.

– Что думаете о неудачном старте сезона московского «Динамо»?

– Результаты и победы в матчах КХЛ в сезоне закладываются весной прошлого сезона. И если там были допущены определенные организационные ошибки, они всегда екаются уже непосредственно в нынешнем сезоне.

То, что там было сделано, может быть, не совсем так, как надо было бы сделать. Игроки есть, база есть, инфраструктура хорошая. Детская спортивная школа работает на ширпотреб…

Результаты зависят от того, было ли что-то сделано неправильно, или что-то было просто недоделано, или были не учтены те ошибки, которые имелись в прошлом сезоне. От этого и результаты такие, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.