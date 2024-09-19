КХЛ вынесла «Торпедо» предупреждение за отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom

КХЛ отреагировала на отказ Игоря Ларионова отвечать на вопросы по видеосвязи.

«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив : «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».

«Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс‑конференции по итогам матча «Северсталь » – «Торпедо » и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение.

Лига напоминает о том, что клубы обязаны проводить пресс‑конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы.

При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включенной камерой», – сообщила пресс‑служба КХЛ.