КХЛ вынесла «Торпедо» предупреждение за отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom
«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».
«Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс‑конференции по итогам матча «Северсталь» – «Торпедо» и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение.
Лига напоминает о том, что клубы обязаны проводить пресс‑конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы.
При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включенной камерой», – сообщила пресс‑служба КХЛ.
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