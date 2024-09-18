Журналист Лысенков об отказе Ларионова общаться по Zoom: «В зале был 1 журналист, в Zoom – 2. Череповец – не Чикаго, где пул корреспондентов на каждом матче. Лига должна вмешаться»

Павел Лысенков отреагировал на отказ Игоря Ларионова отвечать на вопросы.

«Северсталь » дома обыграла «Торпедо » (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти» .

«Вопиющий скандал. Общение по Zoom – это принцип нашей лиги. На этом стоит КХЛ. В зале в Череповце был только один журналист. Далеко не каждый мог приехать на выезд.

В Zoom были два журналиста – я и корреспондент из Нижнего Новгорода, кстати. Задать вопросы нам не дали. Игорь Ларионов не захотел говорить», – написал журналист Павел Лысенков.

Кроме того, журналист порассуждал о том, должна ли на ситуацию отреагировать КХЛ.

«Эту фразу я выделил отдельно – «Люди должны быть здесь». Череповец – это не Чикаго, где пул журналистов ходит на каждый матч и тренировку. У нас в КХЛ есть города, где прессы почти нет. Тот же Сочи, например.

Zoom их объединяет, позволяя задать вопрос после выдающейся яркой игры, как была сегодня, из любой точки мира. Это уникальное преимущество КХЛ.

Понимаю, что объяснять это все Ларионову бессмысленно. Он на ровном месте берет и устанавливает свои правила игры. Вот так, просто по настроению. Но тут уже в дело должна вмешаться лига», – добавил Лысенков.