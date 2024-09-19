Артюхин о «Тракторе»: «Замечательно, что Гру не стал загонять команду в тиски схем, позволив Шабанову, Кравцову и другим ребятам творить на льду»

Евгений Артюхин высказался об игре «Трактора» при тренере Бенуа Гру.

– «Трактор» Бенуа Гру похож на «Авангард» Боба Хартли?

– Нет, это абсолютно разные по стилю команды.

Замечательно, что Гру вопреки ожиданиям болельщиков и специалистов не стал загонять команду в тиски схем, позволив таким интересным ребятам, как Шабанов , Кравцов и другим, творить на льду, раскрывая свой игровой потенциал в полной мере, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.