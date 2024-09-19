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  • Артюхин о связке Демидова с Кузнецовым: «Лучшее, что могло произойти с Иваном на старте взрослой карьеры. Евгений подскажет ему много полезного и интересного»
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Артюхин о связке Демидова с Кузнецовым: «Лучшее, что могло произойти с Иваном на старте взрослой карьеры. Евгений подскажет ему много полезного и интересного»

Евгений Артюхин высказался о связке Евгения Кузнецова и Ивана Демидова.

– Что вы думаете о связке Евгения Кузнецова и Ивана Демидова на старте нынешнего сезона?

– Отличная связка! Ее создание – лучшее, что могло произойти с Иваном на старте его взрослой карьеры. Не сомневаюсь, что такой талантливый, опытный и мастеровитый хоккеист, как Кузнецов, подскажет и покажет Демидову много полезного и интересного, что наверняка поможет ему в дальнейшей карьере.

Что касается самого Евгения, то в его действиях уже ощущается невероятный потенциал для дальнейшего прогресса. Но пока еще необходима адаптация к новым партнерам и нашему хоккею, являющемуся несколько другим нежели в НХЛ.

Видно, что Кузнецов очень мотивирован и горит желанием проявить себя в КХЛ! – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoЕвгений Артюхин
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logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoИван Демидов
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