Артюхин о вратарях СКА: «Плешков много пропускает – а как понять потенциал молодого игрока, если ему не доверять? Серебряков – мастеровитый, не делайте резких выводов из одного неудачного матча»

Евгений Артюхин оценил игру Артемия Плешкова и Никиты Серебрякова в СКА.

Нынешний сезон в воротах петербуржцев начинал Серебряков, который был заменен в первом матче против «Металлурга» (4:5 ОТ). После этого в составе СКА выходит 21-летний Плешков, при котором клуб выиграл 2 матча из 5.

– Удивляет ли вас, что при всех неудачах и ошибках кредит доверия к Артемию Плешкову до сих не исчерпан?

– Нет, не удивляет. Скажите пожалуйста, а как еще можно понять и осознать потенциал молодого хоккеиста, если ему не доверять? Да, Плешков много пропускает, но не думаю, что в большинстве из этих шайб есть его вина.

Убежден в том, что сейчас Артемию доверяют для того, чтобы он мог по-настоящему раскрыться, Не сомневаюсь, что этот очень талантливый парень будет получать такие шансы на протяжении всего сезона.

– Получается, что он сильнее Никиты Серебрякова?

– Я бы так не сказал. Никита вот уже несколько сезонов доказывает, что он стабильный, мастеровитый и надежный вратарь. Не делайте резких выводов из одного пусть и очень неудачного для него матча.

Не сомневаюсь, что Серебряков еще наберет оптимальную игровую, физическую и психологическую форму, выйдя на привычный уровень, – сказал бывший нападающий СКА и сборной России.