Седов о том, за счет чего ЦСКА может завоевать Кубок Гагарина: «Доверие друг к другу, командные действия. Когда каждый знает, что от него требуется. Это позволит замахнуться на большие цели»
Никита Седов высказался о цели ЦСКА выиграть Кубок Гагарина .
– Самая главная цель для вас и клуба – это победа в Кубке Гагарина?
– Да.
– За счет чего вам удастся его завоевать?
– За счет доверия друг к другу, командных действий. Когда каждый знает, что от него требуется, идет от игры к игре, не загадывая наперед. Считаю, именно это позволит клубу замахнуться на большие цели.
– В прошлом сезоне вы набрали в «Северстали» 19 (4+15) очков. Есть цель установить свой новый рекорд результативности за сезон?
– Результаты команды на первом месте. Благодарен за возможность играть за клуб с такой историей. Хочу от игры к игре приносить пользу коллективу, команде и делать то, что от меня просят требуют.
Остальные вещи реализуются сами собой, – сказал защитник ЦСКА Никита Седов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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