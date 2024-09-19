Седов о том, за счет чего ЦСКА может завоевать Кубок Гагарина: «Доверие друг к другу, командные действия. Когда каждый знает, что от него требуется. Это позволит замахнуться на большие цели»

Никита Седов высказался о цели ЦСКА выиграть Кубок Гагарина .

– Самая главная цель для вас и клуба – это победа в Кубке Гагарина?

– Да.

– За счет чего вам удастся его завоевать?

– За счет доверия друг к другу, командных действий. Когда каждый знает, что от него требуется, идет от игры к игре, не загадывая наперед. Считаю, именно это позволит клубу замахнуться на большие цели.

– В прошлом сезоне вы набрали в «Северстали» 19 (4+15) очков. Есть цель установить свой новый рекорд результативности за сезон?

– Результаты команды на первом месте. Благодарен за возможность играть за клуб с такой историей. Хочу от игры к игре приносить пользу коллективу, команде и делать то, что от меня просят требуют.

Остальные вещи реализуются сами собой, – сказал защитник ЦСКА Никита Седов.