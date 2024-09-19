Кленденинг о том, войдет ли Панарин в Зал славы: «Шанс есть. Не знаю, что может ему помешать. Разве что Кубок Стэнли не выиграет. Он один из лучших в НХЛ каждый сезон»
Ранее хоккеисты вместе играли за «Коламбус».
– Давайте поговорим про Панарина. Тот обмен на Саада можно считать одним из главных успехов в истории «Коламбуса»?
– Думаю, да. Они заполучили игрока поколения. Он входит в десятку лучших игроков на протяжении… сколько он уже играет в НХЛ? 10 лет? Без понятия. Он один из лучших в лиге каждый сезон.
Когда вы получаете такого игрока через обмен, у вас все будет хорошо.
– Видите его в Зале славы хоккея?
– Опять же, не мне решать, но… Он же еще относительно молод. То, как он играет… И он проведет еще много сезонов. Вся эта статистика и его личные достижения… Шанс есть определенно.
Не знаю, что может ему помешать. Разве что он не выиграет Кубок Стэнли, возможно. Но он на правильном пути, – сказал защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг.
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