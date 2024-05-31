Маккошен и Адам Кленденинг получат по 300 тысяч долларов от «Куньлуня» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Иэн Маккошен и Адам Кленденинг получат по 300 тысяч долларов за год в «Куньлуне».

Ранее стало известно, что легионеры из США заключили контракт на год с клубом из Китая.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, оба игрока получат по 300 тысяч долларов за сезон.

Маккошен в прошлом сезоне выступал за «Либерец» и набрал 12 (2+10) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Чехии.

Кленденинг играл за финский «Ильвес», набрал 31 (8+23) очко за 45 матчей при полезности «плюс 9».