Генменеджер «Эдмонтона» об оффер-шитах «Сент-Луиса»: «Даг Армстронг пытался сделать свою команду лучше. Нет смысла копить обиды, у нас нет никакой вражды»

Стэн Боумэн не обижается на Дага Армстронга из-за оффер-шитов игрокам «Эдмонтона»

«Сент-Луис » (генеральный менеджер – Даг Армстронг) предложил контракты двум ограниченно свободным агентам «Ойлерс» – защитнику Филипу Бробергу и форварду Дилану Холлоуэю.

Канадский клуб (генеральный менеджер – Стэн Боумэн ) не стал повторять предложения и получил за переход игроков в «Блюз» компенсацию в виде драфт-пиков.

«Я думаю, что все в порядке. Я давно знаю Дага. Это очень умный парень, хороший человек. Он пытался сделать свою команду лучше. Не думаю, что есть смысл копить обиды. Что хорошего из этого выйдет?

Знаете, в лиге приходится работать со всеми – даже с теми людьми, которые лично тебе могут не нравиться. Но в случае с Дагом это не так. У нас нет никакой вражды», – сказал генменеджер «Ойлерс».