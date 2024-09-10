Генменеджер «Эдмонтона» об оффер-шитах «Сент-Луиса»: «Даг Армстронг пытался сделать свою команду лучше. Нет смысла копить обиды, у нас нет никакой вражды»
Стэн Боумэн не обижается на Дага Армстронга из-за оффер-шитов игрокам «Эдмонтона»
«Сент-Луис» (генеральный менеджер – Даг Армстронг) предложил контракты двум ограниченно свободным агентам «Ойлерс» – защитнику Филипу Бробергу и форварду Дилану Холлоуэю.
Канадский клуб (генеральный менеджер – Стэн Боумэн) не стал повторять предложения и получил за переход игроков в «Блюз» компенсацию в виде драфт-пиков.
«Я думаю, что все в порядке. Я давно знаю Дага. Это очень умный парень, хороший человек. Он пытался сделать свою команду лучше. Не думаю, что есть смысл копить обиды. Что хорошего из этого выйдет?
Знаете, в лиге приходится работать со всеми – даже с теми людьми, которые лично тебе могут не нравиться. Но в случае с Дагом это не так. У нас нет никакой вражды», – сказал генменеджер «Ойлерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости