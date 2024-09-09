Бучневич о вбрасываниях: «Безнадежно, не могу выиграть даже у 15-летнего пацана. Работаю дополнительно, надеюсь, это даст результат»

Павел Бучневич поделился мнением о своей игре на вбрасываниях.

29-летний нападающий «Сент-Луиса» эпизодически играл на позиции центрфорварда в двух последних регулярных чемпионатах.

«Не могу выиграть выбрасывание даже против 15-летнего пацана. Это безнадежно.

Мы с помощником тренера Стивом Оттом работали над этим. В конце сезона мы работали над вбрасываниями после каждой тренировки. Он говорит, что все приходит с опытом, и я должен тренироваться как можно больше.

Отт подсказывает мне, на что обратить внимание. Я могу забыть об этом во время игры, а у игроков, привыкших играть в центре, эти действия происходят автоматически.

Мы отрабатывали игру в большинстве на предматчевых раскатках, и я оставался, чтобы поработать дополнительно. Кто-то отрабатывает броски, кто-то буллиты, а я – вбрасывания. Надеюсь, это даст результат», – сказал форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич .