Бучневич о вбрасываниях: «Безнадежно, не могу выиграть даже у 15-летнего пацана. Работаю дополнительно, надеюсь, это даст результат»
29-летний нападающий «Сент-Луиса» эпизодически играл на позиции центрфорварда в двух последних регулярных чемпионатах.
«Не могу выиграть выбрасывание даже против 15-летнего пацана. Это безнадежно.
Мы с помощником тренера Стивом Оттом работали над этим. В конце сезона мы работали над вбрасываниями после каждой тренировки. Он говорит, что все приходит с опытом, и я должен тренироваться как можно больше.
Отт подсказывает мне, на что обратить внимание. Я могу забыть об этом во время игры, а у игроков, привыкших играть в центре, эти действия происходят автоматически.
Мы отрабатывали игру в большинстве на предматчевых раскатках, и я оставался, чтобы поработать дополнительно. Кто-то отрабатывает броски, кто-то буллиты, а я – вбрасывания. Надеюсь, это даст результат», – сказал форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий