Рыбин о том, когда Демидову стоит ехать в НХЛ: «Когда станет абсолютно сформировавшимся хоккеистом, окрепнет, станет более взрослым и мудрым. Главное, чтобы никто его с этого пути не сбивал»

Максим Рыбин высказался о первой шайбе Ивана Демидова за СКА.

18-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (4:3 ОТ). Для Демидова эта шайба стала первой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хороший и перспективный парень, у которого все еще впереди. Забил первый гол, и он точно не будет последним. Супер! Мои поздравления ему.

– Никита Задоров заявил, что в будущем Демидов будет играть на уровне Овечкина и Малкина. Вы согласны с этим мнением?

– Скажу так: дай бог! Буду только рад за парня.

– Когда ему стоит ехать в НХЛ?

– Когда Иван станет абсолютно сформировавшимся хоккеистом. Когда он действительно утвердится и заиграет. Когда он будет решать клубные задачи, окрепнет, станет более взрослым и мудрым. Главное, чтобы никто его с этого пути не сбивал, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.