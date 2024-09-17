Ротенберг о 1-м голе Демидова за СКА: «Дай бог, еще минимум сто раз будем с шайбой в этом сезоне. Ваня имеет все шансы каждый день забивать несколько голов»

Роман Ротенберг высказался о первой шайбе Ивана Демидова за СКА.

18-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (4:3 ОТ). Для Демидова эта шайба стала первой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Поздравляем Ивана Демидова с первой шайбой. Это для нас историческое событие.

Мы очень рады, что у нас такие талантливые игроки, которые делом доказывают. Такие молодые, дерзкие, талантливые.

Дай бог, мы еще минимум сто раз будем так же с шайбой в этом сезоне. Будем к этому стремиться. Для этого у нас есть все. И Ваня имеет все шансы каждый день забивать несколько шайб.

Начнем шаг за шагом. В следующей игре ждем уже забитых голов. Не расслабляемся», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры, держа в руках дебютную шайбу Демидова.