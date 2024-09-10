Ротенберг после 0:2 от «Локомотива»: «Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли. СКА не играет оптимальным составом»
Команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение со счетом 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли в меньшинстве. Допустили ключевую ошибку, это ключевой момент матча.
Плешков – наш лучший игрок в последних встречах. С него надо брать пример каждому нашему игроку. Мы, как и «Локомотив», не играем оптимальным составом. Травмированы Педан, Никишин – наш системообразующий игрок, Глотов, Плотников, Андронов, Серебряков.
Дебютировал в КХЛ Кирилл Танков, наш воспитанник. Он прошел тяжелейшую ситуацию в жизни. Благодарен судейству, но нам есть над чем работать. Чтобы не было таких травм, что игрок на грани смерти, как было с Танковым. Думаю, что он еще не раз появится в составе СКА», – сказал главный тренер СКА.
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