Ротенберг после 0:2 от «Локомотива»: «Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли. СКА не играет оптимальным составом»

Роман Ротенберг недоволен игрой СКА в меньшинстве в матче с «Локомотивом»

Команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение со счетом 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли в меньшинстве. Допустили ключевую ошибку, это ключевой момент матча.

Плешков – наш лучший игрок в последних встречах. С него надо брать пример каждому нашему игроку. Мы, как и «Локомотив », не играем оптимальным составом. Травмированы Педан, Никишин – наш системообразующий игрок, Глотов , Плотников , Андронов, Серебряков.

Дебютировал в КХЛ Кирилл Танков, наш воспитанник. Он прошел тяжелейшую ситуацию в жизни. Благодарен судейству, но нам есть над чем работать. Чтобы не было таких травм, что игрок на грани смерти, как было с Танковым. Думаю, что он еще не раз появится в составе СКА», – сказал главный тренер СКА .