«Яйцами надо играть с первой смены!» Роман Ротенберг за работой

Снялся в проекте «Кинопоиска».

«Кинопоиск» продолжает показ КХЛ , но, помимо трансляции матчей, создает и собственный контент – например, проект «Хороший гол». Благодаря нему зрители в прошлом сезоне знакомились с работой арбитров на играх в режиме «от первого лица». Принятие судейских решений и разговоры с хоккеистами, в том числе и на повышенных тонах – все это было в каждом выпуске.

В новом сезоне появилась продолжение рубрики, но уже с другими героями – «Хороший гол: Тренер». И старт вышел мощным: в первом выпуске микрофон прикрепили к Роману Ротенбергу. Все это происходило на предсезонке – конкретно 27 августа на матче СКА – «Северсталь» (5:3) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Сам Ротенберг доволен появлением такой программы. Он репостнул тизер к себе в телеграм-канал и написал: «Было очень интересно и волнительно. Многие детали коммуникации тренерского штаба с игроками не попадают в трансляции и скрыты от болельщиков. Здесь мы приоткрыли завесу и пустили зрителей на тренерский мостик. Эксклюзивные кадры изнутри, с игровой скамейки наверняка будут интересны многим людям».

Наблюдаем за работой Ротенберга на тренерской скамейке.

Ротенберг до матча: консультируется с тренерами (и консультирует их), подбадривает хоккеистов и дает советы

Перед началом игры главный тренер СКА общается с помощниками – Альбертом Лещевым и Константином Шафрановым. Сначала – диалог по меньшинству с первым из них.

– Ну что, как там в целом? Посмотрел меньшинство – нормально у нас уже?

– Ну да, сейчас чуть агрессивнее сыграем.

– Еще агрессивнее? Да, конечно.

Дальше происходит обмен мнениями с Шафрановым.

– Пятак. Жестче надо играть. Особенно с такими командами, как «Барс», «Автик»… ну со всеми.

– Понятно. Лезут все.

– Да-да.

Вообще игра на пятаке – одна из любимых тем Ротенберга. В декабре 2022-го он на пресс-конференции описывал установку на третий период матча с «Куньлунем» (4:3 Б) и выдал одну из самых известных своих фраз: «Яйца в кулак – и на пятак».

На скамейке Ротенберг подзывает Степана Фальковского. Вопрос важный – пересечение красной линии на разминке: «За красную линию штраф дают. У тебя клюшка была за красной линией. Сейчас не будут [штрафовать], но в КХЛ тебе бы дали 300 тысяч». Фальковский поначалу усмехается. «Я серьезно говорю», – добавляет Ротенберг.

Дальше главный тренер вновь отправляется к ассистентам и делится впечатлениями от игры команды на предсезонке. «Понятно, есть моменты, что надо улучшать. Но уже мысль появилась какая-то. Интересно».

Но и в этом монологе Ротенберг сообщает значимую концептуальную идею: «Интеллект хоккейный все решает – сто процентов. Надо найти игроков, которые по интеллекту подходят друг другу. Ну это и есть химия, да?». Евгений Корешков соглашается.

Перед выходом на лед Ротенберг подбадривает хоккеистов. Игра начинается.

Ротенберг спорил с игроками и судьями – а в раздевалке говорил о важности матча

По ходу матча Ротенберг пытался в основном держать хоккеистов в тонусе. Часто звучали призывы к агрессивной игре («яйцами надо играть с первой смены»), борьбе во всех ситуациях («сладенький хоккей закончился») и быстрому принятию решений. Особенный акцент делался на активности «Северстали» в форчеке: «С ними нельзя долго держать шайбу. Раз, два – бросок».

В первой шайбе Ротенберг отметил действия Павла Дедунова. Повернувшись к помощникам, он сказал: «Видели? Дед вышел!» А потом похвалил нападающего на скамейке: «Дед, красавец, #####!». К слову, через 9 дней после этого – в первом матче регулярки с «Металлургом» – Дедунов сыграл 1:47.

После двух пропущенных в первом периоде Ротенберг обратился к Серебрякову: «Серебро, выходи». Произошла классическая для главного тренера СКА замена вратаря. Артемий Плешков отправился на скамейку и выплеснул эмоции в стороне от команды. Похоже, Ротенберг это заметил. В видео пойман момент, как он в перерыве подошел к Плешкову и объяснил причину таких изменений: «Плеш, не твоя вина вообще! Команду надо взбадривать, так пришлось сделать».

Тренеры радовались всем голам, но особенно бурно отреагировали на классную комбинацию в большинстве, приведшую к третьему голу. Ротенберг сразу закричал: «Молодчики!»

А потом обсудил шайбу с Шафрановым:

– Боря [Рендулич] все-таки, да? Хорошо.

– Да, и Али [Алистров] хорошо открылся.

На удаления «Северстали» главный тренер СКА реагировал однозначно, обращаясь к своим игрокам: «Наказать, ребята! Наказать голами». И после гола Михаила Воробьева повернулся к ассистентам: «Попросил наказать – наказал». Правда, до этого СКА в большинстве пропустил.

С Воробьевым потом Ротенберг поспорил. Нападающий заметил, что часть хоккеистов уже долго не выходила на лед. Тренер ответил: «Это я буду решать, Миша».

Зацепился Ротенберг и с судьями. Захар Бардаков боролся с игроком «Северстали», уронил его на лед и, по сути, затолкал на скамейку СКА через открытую дверцу. Арбитры удалили Бардакова, а Ротенберг вместе с ним недоумевал: «За что?».

Тренер даже попробовал осуществить некое подобие следственного эксперимента. Ротенберг спустился к дверце, открыл ее, встал в проем и обратился к судьям: «А что он должен сделать? Давай, вот я стою здесь, что он должен сделать, скажи? Телепортироваться на трибуны? Это смешно, ребят».

СКА победил 5:3, овертайм закончился без голов, а на буллитах Ротенберг уже был расслаблен и улыбался. На неудачную попытку Марата Хайруллина он отреагировал шуткой, обратившись к Евгению Кузнецову: «Почему он так позорит тренера, не могу понять? Забивать надо, Кузя, ты знаешь». Кузнецов не подвел – после реализованного им буллита Ротенберг просто светился.

В раздевалке Ротенберг в основном выделял позитив в действиях команды: «Мужики, важная игра, дружно отработали. В меньшинстве много отыграли, [спецбригады] молодцы. Вратари – на высшем уровне сегодня. Все играли на команду. Есть что улучшить, убрать некомандные удаления. Я знаю, к кому обращаюсь. Это убираем, будем лучше, все молодчики».

Потом Ротенберг красноречиво поздравил нападающего Николая Полякова с днем рождения: «Главное – здоровья, удачи, побед… побед и еще раз побед!».

Самое искреннее поздравление – пожелать человеку того, что желал бы и себе.