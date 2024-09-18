Агент Овечкина: «Александр тренируется, все нормально. Никаких проблем со здоровьем нет»

Агент Александра Овечкина заявил, что у нападающего нет проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.

«Александр тренируется, все нормально. Не знаю, откуда [появилась] информация. Никаких проблем со здоровьем нет», – сказал агент нападающего «Вашингтона » Глеб Чистяков.