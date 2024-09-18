Агент Овечкина: «Александр тренируется, все нормально. Никаких проблем со здоровьем нет»
Агент Александра Овечкина заявил, что у нападающего нет проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.
«Александр тренируется, все нормально. Не знаю, откуда [появилась] информация. Никаких проблем со здоровьем нет», – сказал агент нападающего «Вашингтона» Глеб Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости