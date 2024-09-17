Навка об участии в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Почему бы нет? Было бы весело»
Татьяна Навка не против участия в «Ледниковом периоде» с Александром Овечкиным.
Ранее капитану «Вашингтона» задали вопрос о его возможном участии в ледовом шоу.
Овечкин пошутил, что мог бы выступить в дуэте с Татьяной Навкой, и добавил, что не увлекается такими мероприятиями.
«Почему бы нет? Было бы весело», – сказала олимпийская чемпионка по танцам на льду Навка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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