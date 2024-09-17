Навка об участии в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Почему бы нет? Было бы весело»

Татьяна Навка не против участия в «Ледниковом периоде» с Александром Овечкиным.

Ранее капитану «Вашингтона » задали вопрос о его возможном участии в ледовом шоу.

Овечкин пошутил , что мог бы выступить в дуэте с Татьяной Навкой, и добавил, что не увлекается такими мероприятиями.

«Почему бы нет? Было бы весело», – сказала олимпийская чемпионка по танцам на льду Навка.