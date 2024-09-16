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Овечкин ушел с тренировки «Вашигтона» после разминки. Он почувствовал дискомфорт

Александр Овечкин почувствовал дискомфорт и покинул тренировку «Кэпиталс».

Капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала.

Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении команды, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.

После этого он направился к скамейке, где партнеры по команде похлопали его по спине, после чего 38-летний форвард ушел в раздевалку.

Пока не ясно, получил ли Овечкин травму, и повлияет ли это на его участие в тренировочном лагере, который стартует в четверг. Ветераны команды должны пройти тестирование и медицинские осмотры в среду.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey News
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