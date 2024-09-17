Авербух об участии Овечкина в «Ледниковом периоде»: «Обсуждали, когда в НХЛ был локаут. Саша в принципе был готов»

Александр Овечкин обсуждал с Ильей Авербухом участие в «Ледниковом периоде».

«Мы с Сашей не раз говорили. Когда был локаут, обсуждали с ним историю выступления в проекте «Ледниковый период». Он в принципе уже тогда был готов. Но локаут закончился, Саша уехал», – сказал хореограф и один из основателей проекта Илья Авербух.

Ранее капитану «Вашингтона » задали вопрос о его возможном участии в ледовом шоу.

Овечкин пошутил , что мог бы выступить в дуэте с Татьяной Навкой, и добавил, что не увлекается такими мероприятиями.

«Из великих хоккеистов у нас выступал Алексей Яшин. Не вижу проблемы. Все будут счастливы. Но пока это все в сослагательном наклонении, было бы здорово увидеть ребят на льду!» – сказал «Спорт-Экспрессу » Авербух.

Навка об участии в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Почему бы нет? Было бы весело»